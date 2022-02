Michelle Hunziker e la fine del secondo matrimonio: «Mi sento una fallita»

MILANO - «Come un lutto». Sono queste le parole scelte da Michelle Hunziker per parlare della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. La presentatrice ha affrontato per la prima volta l’argomento in un’intervista tv, durante l’ultima puntata di Verissimo: in precedenza le uniche dichiarazioni a riguardo erano quelle contenute nel comunicato congiunto con l’ormai ex marito.

«Una separazione è sempre una grande sofferenza, un lutto da affrontare - ha dichiarato la Hunziker -. Ti senti una fallita ma è anche un nuovo inizio». Quello con Trussardi è il secondo matrimonio che finisce per la presentatrice, in precedenza moglie per 11 anni di Eros Ramazzotti. «Quando hai la mia età è diverso, un conto a 23, 24 anni: emotivamente una separazione ha una potenza distruttiva, ti senti morire dentro. Però quando hai l'esperienza di vita è diverso. Io salvo sempre il bello sfogliando l'album dei ricordi vedo solo il bello, ho una memoria selettiva».

Guardandosi indietro, Michelle dice di non avere rimpianti per la sua storia con Tomaso. «Sicuramente sono all'inizio di un periodo molto difficile, ma sono convinta di aver fatto la scelta giusta: dieci anni bellissimi e due figlie bellissime da salvare per il futuro. Io voglio molto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre».