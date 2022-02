Elodie bacia Davide Rossi: è ancora single? 

ROMA - In una recente intervista al settimanale Grazia Elodie aveva dichiarato di sentirsi ancora legata a Marracash, ma di voler vivere questo momento della sua vita da single. «Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola», le sue parole. Single, però, non significa che la cantante non possa regalarsi la piacevole compagnia di un affascinante giovanotto come Davide Rossi, modello-manager di Armani che Elodie aveva frequentato nello scorso novembre.

I due insieme non si vedevano da tempo, ora Chi pubblica una serie di foto di una serata trascorsa insieme. Tra gli scatti, anche uno di un romantico bacio tra i due, mentre il portale Whoopsee ha pubblicato un video in cui la coppia passeggia verso casa, per poi infilarsi nello stesso portone. Insomma single o meno, Elodie sembra non volersi negare la gioia e il piacere della compagnia di Davide Rossi, con cui l’intesa appare evidente.

La domanda, però, a questo punto nasce spontanea: la cantante finirà per cambiare idea e questo rapporto evolverà per diventare qualcosa di diverso? O Elodie resterà fedele all’idea di vivere questo periodo della sua vita senza un uomo accanto?