Eros Ramazzotti: «Figli e lavoro i miei unici amori, Michelle amica sincera»

ROMA - Eros Ramazzotti ha concesso una lunga intervista al settimanale Oggi nella quale è tornato a parlare del rapporto con l’ex moglie Michelle Hunziker, smentendo ancora una volta che tra i due, dopo l’addio di lei a Tomaso Trussardi, sia tornata la passione. «Le indiscrezioni circolate in rete circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà - ha dichiarato Eros - So che con queste mie dichiarazioni deluderò le aspettative della stampa rosa ma tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale e né una ritrovata passione».

E Ramazzotti ha ribadito anche come lui non c’entri nulla nella separazione tra la Hunziker e Trussardi. «Rispetto e sincera amicizia che nulla hanno a che vedere con gli ultimi eventi e le scelte che riguardano la sua vita privata», ha detto Eros. È vero, invece, che dopo il divorzio il cantante e l’ex moglie hanno saputo ricostruire il loro rapporto, lacerato dalla scelta di separarsi. «Nel tempo ho compreso che maturità significa anche essere capaci di coltivare un nuovo tipo di affetto e di complicità con le persone che hai amato e con cui hai condiviso una importantissima fetta della tua vita. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in una amicizia sincera e solidale».

Infine, Ramazzotti ha affermato ancora una volta di non avere una compagna. «Gli unici amori della mia vita sono i miei figli e il mio lavoro», ha dichiarato il cantante.