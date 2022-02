Belen: «Stefano e io ci rivediamo, ma sono serena anche da sola»

ROMA - Dopo le foto pubblicate su vari settimanali e gli appostamenti dei paparazzi che l’hanno ripetutamente vista trascorrere la notte a casa di Stefano De Martino, Belen Rodriguez non poteva che ammettere di aver ripreso a frequentare il suo ex compagno. Lo ha fatto in un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha però spiegato di non sentire più l’esigenza di avere un uomo accanto e di saper vivere anche da single.

«Non mi va di raccontarmi in questa fase - ha dichiarato la showgirl argentina -, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena».

Belen, che tornerà in tv da conduttrice de “Le Iene”, ha anche parlato del suo ruolo di madre, vissuto con impegno ma al tempo stesso reso più facile dall’aiuto dei padri dei suoi figli, Stefano (papà di Santiago, 8 anni), e Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, nata nel 2021. «Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo. Stefano e Antonino? Sono padri ottimi entrambi, molto presenti».