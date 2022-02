Dalla dedica all’Ariston al ballo romantico: Blanco pazzo della sua Giulia

SANREMO - Quando ha terminato la sua esibizione insieme a Mahmood durante l’ultima serata di gara del Festival di Sanremo, Blanco ha dedicato la sua performance alla sua ragazza: «A Giulia!», ha urlato dal palco. Il cantante si riferiva a Giulia Lisioli, la ragazza con cui sta da un anno e mezzo e di cui appare innamoratissimo.

Dopo il trionfo all’Ariston insieme a Mahmood, Blanco è andato ad abbracciare i suoi genitori in platea e a baciare la sua Giulia. Poi durante il party voluto per festeggiare la vittoria al Festival, il quasi 19enne cantante s’è concesso un romantico ballo insieme alla sua lei. Una scena tenera, che è stata poi pubblicata su Instagram per la gioia dei fan di “Blanchito”. D’altra parte Blanco aveva già dichiarato pubblicamente di essere innamorato pazzo di Giulia.

Lo aveva fatto da ospite di Radio Deejay. «Sì, sono fidanzato e ci tengo molto - aveva detto l’interprete di “Brividi” - L'ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa». La semplicità di Giulia sembra essere un elemento irresistibile per Blanco. «Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene'. È una ragazza delle mie parti. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente».