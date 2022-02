Damiano dei Maneskin, le lacrime all’Ariston erano per Giorgia Soleri

SANREMO - Il Festival di Sanremo può servire a lanciare una carriera, ma anche a rendere più salda una storia d’amore, mettendo fine alle voci riguardanti presunte crisi. Ci riferiamo a quanto accaduto a Damiano David, frontman dei Maneskin, che dopo la bella esibizione con la sua band sul palco dell’Ariston non è riuscito a trattenere le lacrime.

Su Instagram poi Damiano ha chiarito il motivo del pianto, nato dopo aver cantato la canzone “Coraline”: il brano, infatti, è stato ispirato ed è stato dedicato a Giorgia Soleri, la compagna del cantante. «Grazie a tutti voi che avete compreso il significato e il peso di questa canzone nella mia vita», ha scritto Damiano in una story su Facebook. Il cantante ha ringraziato i compagni di band, il produttore Fabrizio Ferraguzzo e Amadeus. Infine la dedica alla Soleri. «E grazie a te Giorgia, che (Coraline, ndr) me l’hai fatta scrivere e vivere».

«Coraline è reale, è la nostra fiaba, ma ognuno può interpretarla come preferisce. È il racconto di una bambina che non trova il suo spazio nel mondo perché troppo pura e fragile», aveva spiegato in un’altra occasione in cantante.