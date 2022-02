Gioia per Claudio Santamaria e Francesca Barra: è nata Atena

ROMA - Voluta, attesa, finalmente abbracciata: è Atena, la piccola frutto dell’amore di Claudio Santamaria e Francesca Barra. L’annuncio è arrivato via Instagram con la classica foto delle “tre mani”: papà, mamma e neonata. «È nata la nostra Atena mamma e papà innamorati», scrivono l’attore e la giornalista che vanno così ad ampliare la loro famiglia allargata.

Atena, infatti, è la prima figlia di Santamaria e della Barra, che però hanno entrambi avuto altri figli da precedenti relazioni: l’attore è già padre di Emma, figlia di Delfina Delettrez Fendi; la Barra è mamma di Emma, Renato e Greta, avuti dall'ex marito Marcello Molfino.

La giornalista ha anche spiegato le ragioni che hanno portato la coppia a scegliere il nome Atena per la piccola: «Atena teneva alla giustizia e alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele», ha dichiarato la giornalista in una story su Instagram. Per la coppia sono piovuti sui social tanti auguri e congratulazioni da parte di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.