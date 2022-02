Belen dorme ancora a casa di Stefano De Martino

MILANO - Ormai non sembrano esserci più dubbi sul fatto che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati insieme. Questo è ciò che si deduce dalle immagini raccolte dai paparazzi che ormai non mollano più un attimo la showgirl argentina e il presentatore napoletano, protagonisti di quello che sembra, se non una relazione già riavviata, un lungo corteggiamento destinato a concludersi col lieto fine.

Ieri abbiamo raccontato dell’esibizione canora con tanto di sguardi languidi e grande feeling di Belen e Stefano in locale milanese; oggi il settimanale Chi pubblica le foto del post-serata, con la coppia che torna a casa di lui: secondo quanto riferito dal periodico, Belen trascorrerà poi tutta la notte a casa di De Martino, esattamente come già avvenuto qualche giorno fa. A ciò, rivela Chi, va aggiunta un’altra notte passata insieme dai due in un hotel milanese.

Insomma, le serate (e le notti) trascorse come due innamorati continuano a moltiplicarsi, per la gioia dei fan che sognano la ricostituzione ufficiale di una delle coppie più sexy e mediatiche del mondo dello spettacolo.