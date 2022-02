Emma Marrone: «Casa comprata, ora vorrei un fidanzato sano di mente»

ROMA - Emma Marrone ha sempre parlato del suo legame speciale con Maria De Filippi, la donna che l’ha scoperta e lanciata nel mondo dello spettacolo grazie al programma tv “Amici”. Non è un caso, dunque, se la cantante salentina abbia tracciato un bilancio della sua vita proprio in un’intervista con la presentatrice e autrice di programmi per Mediaset.

Parlando con la De Filippi, Emma ha ricordato ancora una volta quanto sia stato importante per lei aver ottenuto la sua fiducia. «Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma - dice Emma raccontando la sua ultima grande soddisfazione personale -. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad ‘Amici’. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece…». Emma ha ricordato le difficoltà degli inizi e quanto ha contato avere il supporto della De Filippi. «Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita». E parlando della sua vita professionale finisce inevitabilmente per svelare le aspettative legate a quella sentimentale. «In sintesi: una casa ce l’ho, una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba - continua Emma -. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto». «Prima o poi arriverà», la rincuora la De Filippi.

Tra le conquiste più importanti della cantante, anche quella di essersi accettata completamente. «Probabilmente mi sono nutrita di così tante altre cose che adesso l'aspetto fisico non è più un limite o un problema. Non ho più l'ansia di dover uscire per forza truccata e allo stesso tempo, adesso, mi vedo una bella donna, con tutti i miei difetti».