Belen e Stefano De Martino sempre più vicini: un video lo conferma

MILANO - Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati davvero insieme? Non è ancora possibile rispondere con certezza a questa domanda, ma altri indizi vanno ad aggiungersi a sostegno di chi sostiene che tra i due sia tornato l’amore.

Il più scottante è un video pubblicato dal portale Whoopsee in cui si vedono i due flirtare mentre cantano una canzone in un locale milanese, in compagnia di Patrizia Griffini, inseparabile amica di Belen. Belen e Stefano cantano occhi negli occhi in quello che a molti è sembrato un vero e proprio gioco di seduzione: di certo i due non sembrano semplicemente degli ex chiamati a mantenere rapporti civili per il bene del figlio Santiago. Belen e Stefano, in questo momento, sembrano molto di più, due innamorati pronti a cancellare il recente passato e darsi - per la seconda volta - una nuova possibilità.

«Non è tardi per inseguire quel sogno», aveva scritto Belen in un post comparso su Instagram quando iniziavano a filtrare le prime voci di un riavvicinamento a De Martino. A giudicare dal video in questione sembra proprio che l’argentina avesse ragione.