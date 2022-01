Elodie: «Marracash è famiglia, ma ho bisogno di stare sola»

MILANO - A mesi di distanza dalla fine della sua relazione con Marracash, Elodie ha parlato dei motivi che hanno portato la coppia a dire basta. Lo ha fatto in un’intervista al settimanale Grazia nel quale ha ribadito come, nonostante la fine della loro storia d’amore, il legame con Marracash, il cui vero nome è Fabio Rizzo, è e resterà molto forte.

«Per me continua a essere famiglia», ha detto Elodie, spiegando però che non si immaginava di allargare questa famiglia insieme al rapper. Elodie ha ammesso di non essere riuscita mai a pensare "a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo, bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.

Elodie e Marracash hanno dunque preferito mettere un punto e andare avanti. «Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola», ha continuato Elodie, spiegando come la storia con il modello Davide Rossi non fosse nulla di serio. «E comunque che cosa significa che sono la tua fidanzata, che significa che quello è il mio ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo».