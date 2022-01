Eros e Michelle sono di nuovo una coppia? Arriva la smentita

ROMA - Dopo la notizia della fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, in parecchi avevano ipotizzato un possibile ritorno di fiamma della showgirl ticinese con l'ex marito Eros Ramazzotti.

Per mettere fine alle voci (o, perlomeno, a provarci) è intervenuto lo stesso cantautore romano, che si definisce libero attualmente da ogni vincolo sentimentale. Su Instagram Eros ha commentato un'immagine che lo vede al fianco di una donna (non comunque Michelle): «Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un'amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free».

Come è noto, i rapporti tra Hunziker e Ramazzotti sono rimasti molto buoni anche dopo il divorzio finalizzato nel 2009, all'insegna dell'armonia nel nome della figlia Aurora. Ma non ci sono prove che i due siano tornati a formare una coppia.