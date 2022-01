Matilde Gioli trasloca per amore: «Pronta per un figlio»

ROMA - Brava, affascinante e di successo nel suo lavoro, soprattutto grazie alla recente serie tv “Doc”, Matilde Gioli è pronta a realizzarsi completamente anche nella vita privata. L’attrice ha infatti confessato al settimanale Nuovo Tv di aver deciso di trasferirsi da Milano a Roma per trascorrere più tempo con Alessandro Marcucci, il suo fidanzato.

«Ho deciso di trasferirmi a Roma per vivere con lui», ha dichiarato la Gioli che conobbe Marcucci durante una pausa delle riprese di “Doc”, serie che la vede recitare accanto a Luca Argentero. Il trasferimento a Roma è il primo passo per voltare pagina anche a livello privato e costruire una famiglia. «Sono prontissima per un figlio - ha dichiarato l’attrice -, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli».

Marcucci è un insegnante di equitazione che la Gioli ha conosciuto durante una passeggiata a cavallo a Roma. «Mi ha messo subito in riga - ha raccontato la Gioli -. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po' quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c'era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi».