Belen, un post sembra confermare il ritorno con De Martino

MILANO - L’argomento è caldo, caldissimo, e ogni giorno sembra essercene una nuova. Parliamo del presunto ritorno di Belen Rodriguez con Stefano De Martino, il secondo in una storia che ha vissuto giù due stop. Fino a qualche mese fa l’ultimo pareva definitivo: Belen e De Martino avevano civili rapporti da ex e incontri dovuti soprattutto alla gestione del figlio Santiago. L’argentina, inoltre, si era costruita una nuova famiglia con Antonino Spinalbese e la piccola Luna Marì. Poi, improvvisa, la fine della relazione con l’ex hair stylist e una confidenza inedita - nel periodo vissuto da ex - con De Martino. E ancora la notte trascorsa insieme a casa del conduttore ballerino, le foto insieme pubblicate da siti e settimanali di gossip. Insomma sembra proprio che i due siano tornati insieme, manca solo l’ufficialità.

Nell’attesa, Belen ha pubblicato un post su Instagram che sembra proprio alludere al ritorno con il suo ex. «Com'è facile sopprimere i propri bisogni solo per la meccanicità delle ricorrenti abitudini e per il rumore del mondo esterno - scrive Belen in un passaggio -. Per quanto innamorati, per quanto volutamente o meno distratti dal divertimento, per quanto silenziosi e accondiscendenti su molte o troppe questioni, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte strana e ribelle. Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po' da sole».

Da sola, sembra dire Belen, s’è accorta però quanto le mancasse De Martino. E allora ecco la marcia indietro: «Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell'ammettere di esserci perse - aggiunge - Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio. Prendiamoci i nostri spazi. È lì che nasceranno le cose più belle e giuste. Non forse per gli altri, ma di certo per noi».