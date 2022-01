La crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avrebbe le sue radici nel primo lockdown

MILANO - Emergono nuovi dettagli circa la notizia più importante della settimana sul fronte del gossip, ovvero la fine della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. A fornirli è il Corriere della Sera, che ha ricostruito la crisi che ha portato alla rottura tra la presentatrice e l’imprenditore dopo 10 anni di vita insieme e due figlie, le piccole Sole e Celeste.

Secondo il Corsera, la crisi avrebbe origini lontane, ovvero nel primo lockdown causato dalla pandemia di coronavirus, nel 2020. Fino a quel momento, l’amore tra Michelle e Tomaso era stato “bello e litigarello”: entrambi in possesso di un carattere forte, secondo quanto riferito da persone loro vicine la Hunziker e Trussardi si sono scontrati spesso nel corso dei loro 10 anni insieme, ma sono sempre riusciti a trovare un punto d’incontro. Cosa che, invece, non sarebbero riusciti più a fare a partire da un anno e mezzo fa.

Di qui il progressivo allontanamento: alla base delle loro frizioni lacune scelte lavorative e delle amicizie non condivise, ma anche i nuovi interessi di Michelle, come quello per le arti marziali. I due hanno cominciato a vivere lontani, lui a Bergamo, lei a Milano con le figlie, fino a giungere alla conclusione che separarsi era la cosa migliore da fare per tutti.