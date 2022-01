Belen chiude ufficialmente con Antonino Spinalbese: «Sono single»

MILANO - «Sono single». Due parole pronunciate in una Instagram story che la vede protagonista con il figlio Santiago: così Belen Rodriguez chiude ufficialmente la storia con Antonino Spinalbese. Che la relazione tra i due sia ormai finita si sa da mesi, tuttavia né l’argentina né l’ex hair stylist ha mai ufficialmente dichiarato come tale la storia d’amore che ha portato alla nascita della piccola Luna Marì.

La battuta di Belen, inoltre, arriva proprio quando giungono indiscrezioni circa la volontà di Spinalbese di provare a riconquistare la showgirl: possono bastare dunque anche due parole per far sparire definitivamente ogni possibilità di riconciliazione. Spinalbese sembra ormai il passato per l’argentina, che in questi giorni è in isolamento fiduciario a Milano insieme ai figli.

Dalla quarantena posta a go-go sui social le foto che la ritraggono abbronzata e sensuale in Uruguay, durante la sua ultima vacanza con l’amica Patrizia Griffini. Foto che non lasciano impassibili neanche gli amici Vip, come Laura Chiatti: «Ma quanto sei bella?», scrive l’attrice a Belen, immortalata in bikini nelle sue curve da urlo.