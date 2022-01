Jason Momoa è di nuovo single

LOS ANGELES - Una delle coppie più solide di Hollywood ha annunciato la separazione: stiamo parlando di Jason Momoa e di Lisa Bonet. L'annuncio è arrivato, a sorpresa, tramite l'account dell'attore, seguito da più di 16 milioni di follower.

«Abbiamo tutti sentito la stretta e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione. Una rivoluzione è in atto, e la nostra famiglia non fa eccezione... sentendo e crescendo con i cambiamenti sismici che avvengono. E così condividiamo la notizia che la nostra famiglia si sta separando». Queste le prime righe che si leggono nel post.

La coppia si era incontrata per la prima volta in un jazz club nel 2005, prima che l'attore diventasse famoso al grande pubblico con le sue interpretazioni di Conan il barbaro, Khal Drogo ne "Il Trono di Spade" o Aquaman. Momoa aveva già notato Lisa Bonet in passato, all'età di 8 anni, aveva raccontato in un'intervista a James Corden nel 2017. L'attrice era diventata famosa nella serie degli anni '80 "I Robinson".

La coppia si è sposata nel 2017, ma prima sono arrivati i due figli: Lola, nata nel 2007, e Nakoa-Wolf, un anno dopo. Jason Momoa ha anche contribuito a crescere la figlia dell'attrice Zoë Kravitz, nata dalla relazione precedente con Lenny Kravitz.

«Condividiamo questa notizia non perché pensiamo che sia degna di nota, ma perché mentre andiamo avanti con le nostre vite possiamo farlo con dignità e onestà. L'amore tra di noi continua, evolvendosi in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda, per essere chi stiamo imparando a diventare» conclude il post condiviso dalla coppia.