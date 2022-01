Federica Pellegrini: «Potrei fare solo la mamma. Ma dopo il matrimonio»

ROMA - Quando un atleta termina la sua carriera nel mondo dello sport trovare una nuova strada può essere difficile. Non sembra così per Federica Pellegrini, che dopo aver appeso cuffia e occhialini al chiodo è pronta ad accoglie con il sorriso e un pizzico di fatalismo quello che le accadrà nella vita.

«Non so bene che cosa sarà della mia vita nei prossimi dieci anni - ha raccontato la campionessa di nuoto al settimanale F - Credo che lo sport rimarrà - sono diventata un membro Cio, quindi sarò nelle commissioni Atleti per le Olimpiadi – e anche un po’ di tv, se continueranno ad arrivarmi proposte. Però, se a un certo punto non mi chiamassero più, non avrei problemi a fare solo la mamma». Con Matteo Giunta, suo prossimo sposo, l’idea di diventare genitori s’è già tradotta in… pratica. «Matteo non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Il fatto di non usare precauzioni, però, non significa che ci stiamo provando tutti i giorni: ci sono talmente tante cose in ballo adesso, non vorremmo viverle tutte insieme».

Già, perché nel 2022 la Pellegrini e il suo ex allenatore convoleranno a nozze. «Vorrei arrivare al matrimonio senza pancione per godermi la festa, il vestito», ha ammesso la Pellegrini. Prima dell’avventura della maternità, la Pellegrini vuole pronunciare il fatidico sì sull’altare. «Ci sposeremo in chiesa - ha concluso la “Divina” - perché, anche se Matteo non è molto credente, sa quanto ci tengo. E non credo che, nel 2022, sposarsi in bianco sia un problema».