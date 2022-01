Romantico Luca Argentero: dichiarazione in tv a Cristina Marino

ROMA - Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia affiatatissima, ancora di più da quando sono diventati genitori della piccola Nina. A prova del loro amore sono arrivate ieri le parole in tv dell’attore, che ospite di “Domenica In” ha fatto praticamente una vera e propria dichiarazione all’amata, che lo guardava da casa.

«Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale che è Cristina», ha dichiarato Argentero, facendo sciogliere il cuore della moglie e probabilmente anche di tutti i romantici che lo guardavano in tv. «È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi - ha aggiunto Argentero -. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto, un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta a essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto».

Poco dopo, la Marino ha voluto replicare su Instagram alle parole del marito. «Le parole che seguono questo video mi hanno emozionata molto. Sono felice, innamorata e grata», ha scritto l’influencer in una delle sue Stories, ripostando il video con la dichiarazione del marito.