Natale triste per Antonella Clerici: «Lontana dalla mia famiglia»

ROMA - Non è stato un Natale come gli altri quello di Antonella Clerici. La conduttrice ha infatti svelato in tv di aver vissuto le festività in maniera diversa dal passato a causa delle preoccupazioni e dei problemi causati dalla pandemia di Covid-19. Durante una puntata di “È sempre mezzogiorno” la Clerici ha parlato di “Natale triste” e ne ha spiegato il perché.

«Sono stata lontana dalla mia famiglia - ha raccontato la presentatrice Rai - e penso di potere parlare a nome di tutti… È stato un Natale complicato anche questo, diciamo anche questo perché è stato un Natale un po’ così per tutti». L’anno scorso la situazione sanitaria in Italia era più grave, con un numero di ricoverati in ospedale più alto. L’esplosione della variante Omicron, però, ha riportato grande preoccupazione e costretto molti italiani, tra cui la Clerici, a vivere le festività in maniera dimessa.

zCerto la situazione oggi è meno grave dal punto di vista ospedaliero rispetto a un anno fa - ha continuato la Clerici - ma tutti noi siamo stati toccati da vicino o da lontano da questa famosa variante e dalle problematiche che ci sono. È per questo che ho detto ‘I will survive’ perché è importante esserci qui tutti e avere iniziato l’anno così».