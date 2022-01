Eros Ramazzotti, la tenera dedica social per Aurora

ROMA - Aurora Ramazzotti cuore di papà. Arriva direttamente dalle Maldive una testimonianza del grande legame tra la giovane presentatrice e il padre Eros, protagonisti di alcuni scatti finiti sulla pagina Instagram della ragazza e del cantante romano. I due sono in vacanza insieme alle Maldive: con loro c’è anche Goffredo Cerza, il compagno di Aurora, ma a colpire i follower sono soprattutto le foto scattate con il papà.

Eros non ha mai nascosto i suoi profondi sentimenti per la figlia e sul suo profilo s’è lasciato andare a un momento di tenerezza, postando alcune immagini insieme ad Aurora: in una foto Eros abbraccia e bacia la sua «piccola», in un’altra la guarda intensamente e scrive «Amarti è l'immenso per me», citando una sua canzone degli anni ’90.

Aurora contraccambia con una foto in compagnia del papà accompagnata dalla parola “Grata”: un ringraziamento per la vacanza insieme in un posto magnifico, con acqua cristallina, spiagge dalla sabbia bianchissima e anche un arcobaleno a far capolino tra le nuvole.