Belen, arrivano in Argentina le critiche per il “regalo” a Santiago

MILANO - Fascino e polemiche. Belen Rodriguez continua a far parlare di sé attraverso i social e, in particolare, Instagram. Sono le foto postate sulla celebre piattaforma infatti a riportare l’attenzione sulla showgirl argentina, sia le sue che quelle del figlio Santiago. Belen in questi giorni è in Argentina, dove è volata insieme all’amica Patrizia Griffi per una breve vacanza: la showgirl ha postato alcune foto in bikini che hanno fatto impazzire i follower, su di giri per le spettacolari curve di Belen.

Nel frattempo, però, altre immagini accendevano una polemica. Ci riferiamo a quelle del primogenito della Rodriguez, Santiago, in questi giorni in vacanza a Napoli con il padre Stefano De Martino. Su concessione della madre, infatti, il piccolo si è tinto una ciocca di capelli: inizialmente rossa, la ciocca s’è via via sbiadita fino a risultare rosa. Ma la scelta di tingere i capelli di Santiago, 8 anni, non è piaciuta ad alcuni follower, che hanno attaccato Belen. «Tingere i capelli a quell’età, anche no…», «l’hai rovinato», alcuni dei commenti alle foto del piccolo.

A difendere figlia e nipote è allora intervenuta Veronica Cozzani, mamma di Belen. «Tu hai rovinato il cervello! Questo va via con lo shampoo - ha spiegato la nonna di Santiago - Era rosso! Va via ogni volta che ti fai lo shampoo! Tutto qua». Belen può dunque stare tranquilla: mentre lei si rilassa in Argentina, a casa c’è chi bada a difendere il figlio.