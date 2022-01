Elettra Lamborghini: «Il mio Capodanno indimenticabile? In Svizzera nel 2021»

ROMA - Un capodanno sexy e romantico, indimenticabile. È stato quello trascorso da Elettra Lamborghini ma un anno fa, nella notte a cavallo tra il 2020 e il 2021, in Svizzera. La cantante ne ha parlato al settimanale DiPiù, svelando come per lei sarà molto difficile in futuro vivere momenti come quelli vissuti un anno fa.

Allora, infatti, la Lamborghini era in vacanza in Svizzera, al Gstaad Palace, insieme al marito Afrojack: per i due, sposati da poco, è stato il primo matrimonio da marito e moglie. «Abbiamo avuto un piccolo incidente sulla pista da sci, per fortuna senza farci male, sono sicura che quel Capodanno lo ricorderò per tutta la vita», ha dichiarato la Lamborghini che poi è entrata nei particolari. «Il Capodanno dello scorso anno è stato il primo da sposata - ha detto Elettra -. Con mio marito Afrojack abbiamo deciso di festeggiare in uno splendido resort in Svizzera, tutto è stato molto romantico perché abbiamo passato la notte del 31 da soli, in camera».

La serata ha avuto un copione molto ricco, tra il giocoso, il romantico e il sexy. «Prima ci siamo rilassati nella vasca idromassaggio - ha raccontato la Lamborghini - poi ci siamo vestiti in modo elegante anche se in realtà eravamo solo io e lui e dopo cena ci siamo dedicate tantissime coccole. A mezzanotte abbiamo brindato al nuovo anno per la prima volta come marito e moglie».