Arisa e Vito Coppola fanno coppia: la conferma su Instagram

NAPOLI - È ancora Instagram a rispondere agli interrogativi riguardanti la vita sentimentale di Arisa. Un paio di giorni fa la cantante aveva postato delle stories che la mostravano in vacanza a Napoli insieme a Vito Coppola, compagno di ballo in “Ballando con le stelle” verso il quale la stessa Arisa aveva ammesso di provare una forte attrazione. Dal video in auto, nel traffico, si è poi passati a quello nella camera d’albergo con spettacolare vista sul golfo partenopeo.

Nelle ultime stories postate da entrambi pare chiaro che Arisa e Coppola stanno insieme: dai video, infatti, sembra proprio che i due abbiano dormito nella stessa camera. Nei filmati dei due, infatti, appaiono gli stessi mobili e la stessa vista sul mare. Inoltre, tra i due continua a emergere una forte complicità: in una delle story Arisa sposta l’obiettivo su Coppola, indicando «bell'ometto che c'è qui». Il feeling è altissimo, così come la voglia di mostrare ai follower la nascita di una nuova relazione. D’altra parte Arisa aveva mostrato alla stessa maniera l’inizio della storia con Andrea Di Carlo, il suo ultimo ex.

In questi giorni il manager è tornato a farsi vivo commentando su Oggi il flirt tra Arisa e Coppola, tra l’altro con parole non proprio carine. Dopo aver minimizzato la vittoria di Arisa a “Ballando con le stelle”, Di Carlo ha lanciato una stoccata: «Essendo stato sentimentalmente coinvolto con lei, preferisco non dire nulla», ha glissato il manager in un primo momento, prima di affondare il colpo. «In generale le storie d’amore in tv aiutano», il suo commento al vetriolo.