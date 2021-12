Arisa e Vito Coppola insieme a Napoli durante le feste

NAPOLI - Compagni di ballo, amici o qualcosa di più? Continuano a sorgere interrogativi circa la natura del rapporto sorto tra Arisa e Vito Coppola, il ballerino che ha fatto coppia con la cantante a “Ballando con le stelle”, raggiungendo la vittoria del programma di Rai 1. Dopo la grande intesa mostrata in pista e le parole al miele pronunciate da entrambi, ora Arisa e Coppola si mostrano insieme anche al di fuori degli studi televisivi, durante le feste di Natale. Arisa ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di stories in cui appare in macchina insieme a Coppola.

I due sono soli, in auto, nel traffico di Napoli, come poi spiegato dalla stessa cantante. «È il 26, anzi il 27 e le feste sono finite... Guardate chi c'è con me... Si è tagliato i capelli, sembra ancora più piccolo, un teenager», dice Arisa inquadrando un sorridente Vito. Poi il racconto prosegue. «Dove siamo? In mezzo al traffico, per arrivare al centro di Napoli ci stiamo mettendo una vita, andiamo a trovare un amico - continua Arisa - Guardate quanto è bello questo bimbo, è bellissimo… Pure io però».

Felice e scanzonata come sempre, Arisa lancia baci a Coppola e ai suoi follower, poi si anticipa una previsione sulla serata. «Cosa mangeremo? Sicuramente tanto perché c'ho fame, però cosa ancora non lo so, ora vediamo…». Nessun chiarimento ulteriore sul legame con Coppola: di certo i due continuano a mostrare un grande feeling.