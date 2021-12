Nina Moric: pesanti accuse a Belen, poi la marcia indietro

MILANO - Nina Moric ha scatenato il caos con alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram contenenti gravi accuse nei confronti di Belen Rodriguez. L’ex modella ha infatti raccontato che l’argentina avrebbe molestato il figlio Carlos, obbligandolo a fumare e a baciarla sulla bocca, durante una festa tenuta lo scorso 23 dicembre. La descrizione delle molestie era contenuta in alcuni messaggi a lei inviati dallo stesso Carlos, condivisi poi dalla Moric: «Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca, no voleva che la baciasse in bocca pure mio padre«, si leggeva. Nel “girarli” ai suoi follower, la Moric li ha accompagnati con un duro attacco nei confronti di Belen: “Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12», ha scritto l’ex modella croata. Che, però, in un secondo momento ha cancellato tutto, probabilmente dopo le proteste dello stesso Carlos.

Il ragazzo, infatti, ha totalmente smentito quanto affermato dalla madre, che si sarebbe inventato tutto, messaggi compresi. «Volevo parlare del fatto che sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati da me a mia madre che sono tutte false, frutto della sua immaginazione - ha detto Carlos, usando toni anche molto duri -. Io Belen non l'ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo né si sarebbe permessa, inoltre le voglio molto bene e niente, ragazzi, non credete a queste str…e, perché sono tutte str…e».

Come Carlos, anche il padre Fabrizio Corona, ex sia della Moric che di Belen, ha smentito tutto, accusando la Moric - come già fatto in passato - di essere una persona «cattiva». «Regalo di Natale di Nina Moric - ha scritto Corona in una sua story - Ricordatevi cosa aveva fatto un anno fa. La sua cattiveria infinita che prima o poi si fa sentire sempre perché è insita dentro di lei». Belen, intanto, tace.