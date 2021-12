Auguri di Natale scandalosi per Damiano dei Måneskin

ROMA - Grazie al successo ottenuto con i Måneskin il frontman Damiano David è diventato un sex-symbol a livello mondiale, ruolo con cui il cantante piace giocare, stuzzicando i suoi fan sia quando si trova sul palco che off-stage, magari grazie all’aiuto dei social network. In questo senso, Damiano ha davvero colpito nel segno approfittando del Natale con un post di auguri che ha suscitato scandalo o compiacimento, soprattutto da parte delle ammiratrici.

Il cantante dei Måneskin ha infatti pubblicato una foto in cui compare completamente nudo, con in testa un cappello natalizio, l’emoticon di Babbo Natale a coprirgli il pube e tra le braccia l’amato gatto Lego. «Merry christmas everybody - Me&Lego», ha scritto solamente Damiano, ma più che le parole è stata la foto in sé a scatenare i follower del cantante, già apparso nudo su Instagram qualche giorno fa per promuovere un’iniziativa di beneficenza a favore del gattile di Pianoro, in provincia di Bologna.

Anche a Natale, insomma, Damiano contribuisce a mantenere piuttosto alta la temperatura…