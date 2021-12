Antonella Clerici: «Due mariti e un compagno, ma con Vittorio è la volta buona»

Antonella Clerici è tornata ad essere ultra-impegnata in tv grazie alla conduzione sulla Rai di “The Voice Senior” ed “È sempre mezzogiorno”, due programmi che hanno riscosso un gran successo. Intervistata da Chi, la presentatrice ha ripercorso però alcuni momenti difficili della sua carriera e ha parlato anche della sua vita privata.

«Sono come l’araba fenice, sono una maestra di seconde possibilità», ha dichiarato la Clerici, che ha raccontato le difficoltà e l’ostruzionisimo incontrato in Rai quando conduceva “La prova del cuoco”. «Lì quando rimasi incinta mi fecero fuori - ha detto Antonellina -. Per fortuna condussi Sanremo e le mie quotazioni risalirono». Passando alla sua vita privata, la Clerici ha spiegato di aver trovato la sua serenità grazie al compagno Vittorio Garrone. «Ho avuto due mariti (Pino Motta e Sergio Cossa, ndr) e poi Eddy (Martens, ndr), il papà di mia figlia Maelle. Sono una che ha sempre ricominciato, ma con Vittorio è la volta buona».

Infine la Clerici s’è detta orgogliosa della sua Maelle, che a 12 anni ha un carattere solare e generoso. «Mi dicono gli insegnanti che è sempre allegra, ha questo ‘buongiorno’ squillante, è gentile e mai arrogante, si prodiga per gli altri e non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi. La sua passione? Le piace tanto la musica, passione che ha preso dal suo papà».