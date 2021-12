Belen e Antonino a un passo dalla rottura definitiva?

Da “crisi profonda” a “crisi totale”, intesa come definitiva rottura. Questo il passaggio che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero sul punto di compiere, almeno secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica che sui social ha dato come ormai finita la relazione tra i due. L’argentina e l’ex hairstylist non si vedono insieme da quella ormai celebre passeggiata, immortalata dai paparazzi, in cui Belen affermava che i due non si erano mai lasciati.

Un’affermazione che la stampa di gossip prese con le molle, e che oggi sembra solo il tentativo di tenere nascosti ai media i problemi di coppia. Nei giorni seguenti anche quell’intenzione è venuta meno: i due si ignorano sui social e vanno avanti con le loro vite. Unico punto d’unione è la figlia Luna Marì, ma anche quello che riguarda da piccola non viene vissuto insieme da Belen e Antonino. Ieri l’ultimo esempio: l’argentina ha infatti scelto e montato completamente da sola una nuova culla.

“L’impresa” è stata immortalata e commentata su Instagram dall’amica Patrizia Griffi: «Che donna Belen - dice -, fa tutto, sai fare tutto! Pazzesca, sta montando il nuovo lettino alla nostra Luna. Sei una donna da sposare!». Secca la replica dell’argentina: «No, no, ho già dato!». Una semplice battuta, ma anche il segnale che Belen non sembra interessata in questo momento alle storie d’amore. Soprattutto a quella con Antonino.