Stefano De Martino: «Avvilente essere solo il “Signor Belen”»

Stefano De Martino tornerà sulla Rai con un nuovo programma, di cui è autore e conduttore: “Bar Stella”, titolo ispirato al locale che il nonno gestiva a Torre Annunziata, cittadina nel napoletano in cui il ballerino e presentatore è nato.

Intervistato da Repubblica, De Martino ha parlato delle sue scelte professionali e rivelato quanto per lui sia stato difficile essere spesso indicato semplicemente come il compagno di Belen Rodriguez.

«Le etichette sminuiscono per definizione - ha dichiarato De Martino -. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così».

Quanto al suo lavoro, da quando ha abbandonato la danza De Martino si sente in difficoltà nel mostrarsi nudo al pubblico: il presentatore ha ammesso che non poserebbe più in slip per una pubblicità.

«Nella danza lavori con il corpo, non hai quel tipo di pudore - ha spiegato De Martino -. Fin tanto che ho ballato, non trovavo strano spogliarmi. Ora come ora mi vergognerei come un ladro. Non riuscirei a condurre un programma e a stare su un cartellone in mutande».