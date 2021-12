Michelle Hunziker: «Da bambina ho subito tante operazioni»

MILANO - Sempre allegra e solare, Michelle Hunziker è il ritratto della salute, grazie a una forma fisica invidiabile ottenuta grazie soprattutto a intensi allenamenti di fitness. Per un periodo della sua vita, però, la vitaminica conduttrice tv ha frequentato spesso ospedali e sale chirurgiche. Lo ha confessato la stessa Michelle in una delle sue Instagram Stories.

«Da piccola ho fatto un sacco di interventi, sono stata un un po’ sfortunatella - ha dichiarato la Hunziker, facendo poi l’elenco dei suoi problemi - Ho avuto l’ernia inguinale, l’appendicite, poi a un certo punto, mi faceva malissimo la mano, avevo solo 9 anni, quindi non riuscivano a diagnosticarmi un tunnel carpale e allora mi hanno fatto una radiografia e hanno trovato che avevo due costole in più, rendetevi conto!».

Il problema non è stato risolto tanto facilmente. «Mi hanno aperto tutto il collo qui in alto ancora le ho, due cicatrici. Poi però mi sono svegliata e mi faceva ancora male la mano…». E alla fine le due costole non gliele hanno più tolte. Più che il bisturi, a dare fastidio alla piccola Michelle in ospedale era altro.

«Ho passato un sacco di tempo negli ospedali svizzeri da bimba, in pediatria, ed ero sempre con ‘sto camice, quello con le ‘ciapet’ di fuori, che era la cosa che mi infastidiva più di tutto - ha raccontato la Hunziker - Tra l’altro ho dei bellissimi ricordi di quei momenti, perché erano tutti tenerissimi, giocavano con me, non si parlava mai che stavamo male. Ma il camice con le ‘ciapet’ di fuori era proprio bruttissimo, perché ti risvegliavi dall’intervento e per un po’ di tempo dovevi girare nei corridoi così».