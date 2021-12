Levante all’ottavo mese scherza sul pancino: «Troppa cacio e pepe»

TORINO - Nello scorso settembre Levante ha annunciato ai suoi follower di essere incinta al quinto mese e di aspettare una bambina. Da allora, però, la cantante ha concesso poche immagini di sé durante la gravidanza, limitandosi a pubblicare sul suo profilo foto artistiche o comunque connesse al suo lavoro. Ora, però, ha finalmente voluto mostrare il “pancino”, che all’ottavo mese ha ormai dimensioni piuttosto importanti.

Levante l’ha fatto in un post dedicato a Roma: l’artista indossa una T-shirt bianca che mette in risalto il ventre. «La mia faccia dopo aver finito di mangiare la cacio e pepe più deludente della storia di tutta Roma - scrive la cantante nel post - . Ma l’amore tra me e questa città non si è lasciato scalfire da così poco”. Poi la nota scherzosa sulle sue condizioni fisiche: “La pancia è per via delle porzioni abbondanti».

Qualche giorno fa, in un’intervista a Vogue, Levante aveva spiegato di vivere con grande serenità i mutamenti del suo corpo. «È una trasformazione repentina - aveva dichiarato - in cui tutto di me si espande per accudire, assistere, accompagnare. Mi sento una casa e mi faccio grande per accogliere la vita. Mi sento anche potente. E completa. Non avrei mai pensato di dirlo. Non mi mancava niente nella vita. Ma se non fosse successo forse mi sarebbe mancato qualcosa anche senza la consapevolezza della mancanza».