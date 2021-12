Claudio Baglioni, lo sfogo dell’ex: «La nostra storia non meritava di dissolversi»

ROMA - Belli e innamorati, Claudio Baglioni e Paola Massari sono stati per anni una coppia che ha fatto sognare i fan del cantante e i media italiani. Insieme dagli anni ’70, i due si sono sposati e hanno avuto un figlio, Giovanni, prima di lasciarsi nel 2008. Baglioni e l’ex moglie sono rimasti in buoni rapporti e hanno continuato a frequentarsi, ma da tempo, accusa la Massari, anche quel rapporto si sarebbe dissolto. Intervistata da DiPiù, l’ex moglie di Baglioni ha di fatto accusato l’artista di essere scomparso.

«Voglio ancora molto bene a Claudio, un bene infinito che durerà per sempre», la premessa della Massari, che però poi si lascia andare a un vero e proprio sfogo. «Sono certa che anche Claudio provi un grande sentimento per me - ha dichiarato l’ex di Baglioni -. Per questo mi dispiace che con gli anni lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino quasi a dissolversi. La nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza». Secondo la Massari, Baglioni è scomparso fino a diventare un estraneo.

«Fino a pochi anni fa avevamo un rapporto di familiarità e di confidenza che consideravo inevitabile. Quel bene non toglieva niente a nessuno. Poi, poco alla volta, è sfumato, senza che io lo abbia voluto e ora il presente è orfano di quel bene. - Non è ciò che meritavamo - ha concluso la Massari - e soprattutto non è ciò che meritava una storia importante come la nostra. È triste e incomprensibile, per me, vivere nell’assenza della persona a me più cara e significativa, insieme a mio figlio e ai miei familiari».