Ilary Blasi, Belen, Gregoraci: Fabrizio Corona ne ha per tutte

Tornato in tv, Fabrizio Corona non ha perso l’occasione per far parlare di sé con una serie di dichiarazioni bomba a proposito di vari personaggi dello spettacolo, soprattutto donne. Ospite di “Peppy Night Show”, sull’emittente italiana Canale 21, l’ex re dei paparazzi non ha usato mezzi termini per raccontare quelle che, a suo dire, sarebbero le origini di diversi personaggi del mondo dello show business: tra questi anche Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi.

«La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché - ha dichiarato Corona -. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L'ho fatta fidanzare io con Flavio Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude».

Privo di tatto come spesso gli capita, Corona ha poi parlato delle sue ex: a suo parere Nina Moric (con cui ha avuto numerosi scontri negli ultimi anni), Belen Rodriguez e Asia Argento sarebbero ancora tutte innamorate di lui. «Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia - ha detto Corona - Sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen».