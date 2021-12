Gué Pequeno e il ruolo di padre: «Celine mi arricchirà e mi cambierà»

MILANO - Tanti auguri a Gué Pequeno, uno dei nomi più importanti della scena rap italiana, divenuto da poco papà per la prima volta: è nata Celine, la figlia avuta dalla modella cubana Yusmary Ruan, compagna dell’artista milanese.

A differenza di altri personaggi del mondo dello spettacolo, Gué Pequeno non ha annunciato la paternità sui social, tenendo un profilo molto riservato anche dopo la nascita della primogenita.

«Non sono uno che mette la foto del neonato sui social - ha dichiarato al Corriere della Sera -. Non voglio che mi denunci quando avrà 18 anni (ride, ndr). Devo ancora realizzare. È così piccola che non c’è un’interazione, ma so che mi arricchirà e mi cambierà nel tempo».

Nell’intervista, il rapper spiega di non temere il giorno in cui dovrà spiegare alla figlia un certo atteggiamento machista del mondo rap: «Il rap è entertainment, è spettacolo, la scrittura è arte. Non mi devo giustificare davanti a nessuno, non ho approvato una legge sessista», afferma Gué, che nell’intervista attacca chiaramente due colleghi come Fedez e Achille Lauro.

«È un momento sterile per il rap. Vedo molti che barano. C’è chi fa beneficenza per vendere un disco oppure chi va a Sanremo nove volte di fila e si bacia in bocca per sopperire alla musica di m... che fa», l’accusa di Gué.

E al giornalista che gli chiede se le sue parole si riferiscano proprio a Fedez e Achille Lauro, il rapper risponde: «La scuola è quella fedeziana, ma i casi sono molti di più. In Italia molti fanno parlare di sé mettendo il becco in cose che non conoscono. Anche in politica... Ci sono un sacco di influencer, altri che si atteggiano a delinquenti senza esserlo, ma non vedo in giro rapper bravi. Marra (Marracash, ndr) e Caparezza, anche se non è il mio mondo, sono eccezioni».