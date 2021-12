Barbara D’Urso, ombre sulla storia con Francesco Zangrillo

Nascosto per mesi da Barbara D’Urso, che non voleva rivelare l’identità del suo “spasimante segreto”, Francesco Zangrillo è nuovamente sparito dai radar. Al punto che gli esperti di gossip si domandano se la relazione tra la presentatrice tv e il broker assicurativo sia ancora in piedi. Dagospia, in particolare, avanza il sospetto che la storia d’amore sia già terminata: l’ultimo avvistamento dei due insieme risale allo scorso settembre.

A immortalarli furono i fotografi di Chi, che beccarono la D’Urso e Zangrillo in un ristorante di Brera, a Milano, durante quella che sembrava una furiosa litigata causata, almeno a giudicare dalle immagini, da un attacco di gelosia di “Barbarella”: Zangrillo, infatti, era stato seduto a lungo vicino a una donna bionda, mentre la D’Urso lo guardava piuttosto turbata. Da allora, i due non sono più stati avvistati insieme, né in luoghi pubblici, né vicino alle loro abitazioni, ed è dunque lecito pensare che tra si sia rotto qualcosa all’interno della coppia.

L’ultima uscita pubblica della D’Urso risale a qualche giorno fa, mentre era a cena con alcuni amici: presente anche Mara Venier, mentre di Zangrillo neanche l’ombra.