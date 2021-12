Federica Pellegrini, il compagno Matteo Giunta litigò con Filippo Magnini

ROMA - Dopo tre anni di relazione “in incognito”, Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta sono usciti allo scoperto, dichiarando pubblicamente il loro amore dopo le ultime Olimpiadi di Tokyo. I due viaggiano spediti verso le nozze alle quali, molto probabilmente, non si presenterà Filippo Magnini, ex nuotatore ed ex fidanzato della Pellegrini, nonché cugino di Giunta.

Intervistato da “Le Iene”, il fidanzato della campionessa italiana ha ammesso che all’inizio della storia d’amore con Federica ci furono tensioni con Magnini. «Conosco i suoi ex, ma non sono geloso» ha dichiarato Giunta alla trasmissione Mediaset. «Come va in famiglia? - ha poi continuato - Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c'è stato. Lui è sposato (con la showgirl Giorgia Palmas, ndr). Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l'abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita».

Il rapporto tra cugini, però, sembra compromesso, al punto che Giunta non si aspetta di vedere Magnini al suo matrimonio. «Se lo invitassi al matrimonio, ci verrebbe?», chiedono “Le Iene” a Giunta. Secca la sua risposta: «La vedo molto difficile».