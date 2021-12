«Can Yaman? Diletta Leotta era legata a un’altra persona»

Paola Ferrari, giornalista di Rai Sport, è tornata a sollevare dubbi riguardo alla relazione - ormai finita - tra Can Yaman e Diletta Leotta.

L’attore turco e la conduttrice di Dazn sono stati protagonisti in estate di una storia d’amore che ha catalizzato l’attenzione dei media ma che è stata anche accusata di essere finta, costruita ad arte. Qualche settimana fa la Ferrari aveva dichiarato di non credere all’amore tra i due, ora ha rincarato la dose.

«Non ci credo - ha dichiarato parlando della Leotta mentre era ospite di “Verissimo” - perché a conoscenza di una sua passione importante per un’altra persona. Ma fa bene a divertirsi».

Quella sulla storia con Can Yaman non è l’unica frecciata scoccata verso la Leotta da parte della Ferrari: «Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro - ha detto la giornalista -, non è l’arma della seduzione che serve per essere credibile, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. In questo modo diventiamo merce interscambiabile».

Intanto secondo il giornalista Alessandro Rosica Can Yaman sarebbe pronto a tornare all’assalto di Demet Ozdemir, collega turca con cui sarebbe stato - segretamente - dal 2018 al 2020. La Leotta è stata invece avvistata qualche settimana fa a Ibiza insieme al modello Giacomo Cavalli.