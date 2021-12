Belen e il suo clan sul lago Maggiore: manca solo Antonino

“Non ci siamo mai lasciati”. Con questa perentoria battuta in risposta a una domanda di un paparazzo Belen Rodriguez qualche giorno fa aveva mandato in soffitta la crisi con Antonino Spinalbese: i due, fotografati mentre erano a passeggio con la piccola Luna Marì, non sembravano in grande sintonia, ma le parole dell’argentina mostravano la voglia di gettarsi alle spalle il complicato periodo di coppia.

Ora, però, sorgono nuovi dubbi sul fatto che la crisi sia stata effettivamente superata. Nel week end, infatti, la Rodriguez si è rifugiata in una villa sul lago Maggiore insieme a tutto il suo clan: presenti i genitori, i figli, il fratello Jeremias e la sorella Belen con i rispettivi partner e amici vari.

Dalle foto postate su Instagram è stato impossibile però non notare l’assenza proprio di Antonino Spinalbese: mentre l’argentina si rilassava nella villa con il suo clan, l’ex hairstylist pubblicava foto che lo ritraevano da solo in un albergo.

Una situazione simile era capitata qualche settimana fa, quando la situazione all’interno della coppia sembrava poter degenerare addirittura nella fine della loro storia d’amore: Belen e famiglia erano volati in Sicilia, Spinalbese era rimasto solo a Milano. Solo una coincidenza o sulla coppia sono tornati a spirare venti di crisi?