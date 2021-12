Caterina Balivo: «Io e mio marito ci eravamo allontanati»

ROMA - Sempre sorridente, Caterina Balivo ha affascinato il pubblico televisivo con il suo carattere solare e la bravura davanti alla telecamera. Lontana dagli studi televisivi, però, la presentatrice ha attraversato un periodo non facile a causa di una crisi di coppia.

Intervistata a “Verissimo”, la Balivo ha raccontato il momento molto difficile trascorso con il marito Guido Maria Brera: «Si è creata lontananza rispetto a ciò che volevamo dalla vita - ha dichiarato la presentatrice - Lui voleva essere più orso, curare i suoi interessi, mentre io volevo ricominciare a vivere come prima».

La crisi a un certo punto sembrava irreversibile, la Balivo ha confessato di aver pensato anche alla separazione, salvo poi fare marcia indietro: «In quei momenti bisogna essere bravi a superarli - ha continuato Caterina - E, anche se ci sono giorni in cui vuoi chiamare l'avvocato, devi essere brava a non farlo. Ci sono stati dei momenti in cui ho detto 'basta'. Poi però ci sono i figli, c'è il loro amore infinito».

Proprio l’amore profondo verso il suo Guido Maria è servito a battere la crisi: «Io penso che le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive. Però deve esserci l'amore, nel mio caso c'è l'amore. Ancora oggi lo guardo e penso 'quanto è bono mio marito'. Lui è lì, che torna con sorriso e dolcezza. Il più dolce tra noi è lui, io sono quella che graffia di più. Io con le parole sono quella che colpisce di più. In quel caso puoi dire cose che magari non pensi in quel momento: so che non si deve fare ma io lo faccio. Sono sincera nel bene e nel male».