Federica Pellegrini, la proposta di nozze di Matteo Giunta è arrivata in albergo

MILANO - Lo scorso week-end Federica Pellegrini ha definitivamente chiuso la sua carriera di nuotatrice partecipando ai campionati italiani di Riccione. Ora il prossimo grande traguardo della Divina è tutto privato: il matrimonio con Matteo Giunta.

L’ormai ex allenatore di Federica ha svelato al Corriere della Sera che l’organizzazione delle nozze procede a rilento ma che i prossimi mesi saranno decisivi. «Guardi non è che voglio mantenere il segreto, è che a parte lo scambio delle promesse non abbiamo organizzato nulla! Da gennaio saremo più liberi», ha dichiarato Giunta, che poi ha raccontato il momento della proposta alla sua Federica.

«Avevo organizzato tutto nei dettagli, ho scelto Venezia perché è bellissima, è romantica e Fede ce l’ha nel cuore», ha spiegato Giunta che ha però ammesso di aver poi cambiato in corsa i suoi piani. «Dopo il ristorante dovevamo percorrere una piccola via e sbucare in piazza San Marco dove le avrei fatto la fatidica domanda - ha raccontato l’allenatore -. Ma ho visto della gente, qualche movimento ‘sospetto’, ho temuto paparazzi, e allora ho cambiato idea: volevo che fosse un momento solo nostro. Gliel’ho detto in albergo, è stato bello e semplice». Incassato il sì della sua lei, Giunta ha dato la notizia ai follower su Instagram.