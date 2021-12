Serena Grandi: «Feci sesso con un ragazzo nel corridoio di un hotel»

ROMA - Tornata al centro del mondo del gossip grazie alla sua autobiografia “Serena a tutti i costi”, Serena Grandi ha raccontato al settimanale Chi alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale, svelando anche alcune delle trasgressioni del suo passato.

La più grande qualche anno fa, con un ragazzo più giovane di lei di cui non cita il nome: «Qualche anno fa ho fatto l'amore nei corridoi di un hotel con un ragazzo molto più giovane - ha dichiarato la Grandi -. Era un Capodanno. Eravamo a Positano. La passione era incontrollabile. Sotto c'era il mare e il mondo che festeggiava».

In riferimento alle sue storie d’amore, invece, l’attrice 63enne ha le idee chiare quando le viene chiesto delle sue passioni più trasgressive. «Con Adriano Panatta. Abbiamo vissuto qualcosa d'inenarrabile. Ci sono stata due anni», la risposta della Grandi. L’attrice, però, afferma di aver assaporato il vero amore solo con il padre di suo figlio Edoardo: «L’amore l’ho provato solo per Giuseppe, il papà di Edoardo. Nonostante una certa sregolatezza, ci siamo divertiti come matti. Finì perché ero giovane, bella, ricca, intraprendente, piena di lavoro e lo vedevo poco presente come padre. Ho chiuso e ho preferito crescere Edoardo da sola».