Alessia Marcuzzi: «In aereo il posto più strano dove ho fatto l’amore»

ROMA - Alessia Marcuzzi si è presa una pausa dalla tv e nell’attesa del prossimo lavoro sul piccolo schermo si diverte a scandalizzare e intrattenere i suoi follower su Instagram. I botta e risposta con i suoi fan stanno facendo notizia: qualche giorno fa la bionda presentatrice ha scandalizzato parte della platea social mostrando la sua collezione di vibratori. Ieri, invece, la Marcuzzi ha rivelato un dettaglio intimo legato alla sua vita sentimentale.

Un follower le ha chiesto: «Qual è il posto più strano dove hai fatto l’amore?». La presentatrice ha risposto senza usare parole, ma con l’icona di un aereo che disegna con la sua scia un cuoricino. Risposta inequivocabile: la Marcuzzi fa parte del cosiddetto “mile high club”, ovvero del gruppo di persone che hanno fatto sesso in aereo almeno una volta nella vita. La Marcuzzi non svela altri dettagli, né il nome del partner che l’ha accompagnata nelle “evoluzioni ad alta quota”, ma tanto basta per attirare l’attenzione dei follower.

Tra le altre risposte fornite ai fan, spiccano i suggerimenti forniti a una ragazza che le chiedeva come far ingelosire il proprio partner. «Fai finta di andare in discoteca, ti mandi i fiori da sola, esci con la tua amica, vai a cena fuori. Se tu lo fai ingelosire, mette i like solo a te e non si fila più le altre», il consiglio della Marcuzzi.