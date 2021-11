Fedez: «Io e Chiara facciamo terapia di coppia»

MILANO - Che la solidissima coppia Fedez-Chiara Ferragni stia attraversando un momento di crisi? La domanda è lecita e non solo per il siparietto di qualche giorno fa su Twitch, in cui l’influencer si mostrava arrabbiata col marito a causa di qualche gesto di maleducazione di troppo e poi si vendicava indicando in quello praticato da sola il miglior sesso della sua vita. Fedez, infatti, ha confessato in tv che lui e la moglie stanno seguendo una terapia di coppia.

Il rapper ha minimizzato la faccenda, sostenendo che si tratta di un’iniziativa «normale» per una coppia sposata. Tuttavia la notizia ha fatto sorgere qualche sospetto sull’intesa tra i Ferragnez. «Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l'andare in terapia, di coppia e non solo - ha dichiarato Fedez -. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante».

Per alcuni fan, però, all’orizzonte non ci sarebbe alcuna crisi e la rivelazione di Fedez sarebbe volta solo a generare interesse attorno a “The Ferragnez”, il reality in arrivo su Amazon Prime che seguirà la vita quotidiana della famiglia formata da Fedez, Chiara Ferragni, i bimbi Leone e Vittoria e gli altri loro familiari.