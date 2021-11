Rocco Siffredi: «Arisa sexy, molti vorrebbero vederla in un porno»

ROMA - Le dichiarazioni di Arisa sulla voglia di godere maggiormente la propria femminilità, sottolineandola anche in ambito professionale, hanno scatenato una marea di reazioni. In particolare a far discutere è stata la disponibilità data dalla cantante a un eventuale ruolo in un film erotico, soft porn. Dopo l’offerta di Max Felicitas, attore porno che ha invitato Arisa a fare un calendario insieme, a parlare delle potenzialità di attrice hard della cantante è stato Rocco Siffredi.

Il re del porno si è espresso in termini entusiastici sull’artista lucana: «Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social - ha dichiarato l’attore al magazine Men on Wheels -. Devo dire che quando ho letto ‘soft porno’ ho esclamato: ‘Che peccato!’». Già, perché Siffredi vedrebbe bene la cantante in un vero e proprio film a luci rosse. «Sono un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna - ha poi aggiunto Siffredi -. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali».

E a quanto pare Siffredi non è in solo a pensarla così: dopo le dichiarazioni della cantante, infatti, l’attore ha ricevuto parecchi messaggi da chi, come lui, apprezzerebbe Arisa in un film per adulti. «Personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrapatissimi», ha concluso Siffredi.