Arisa gelata dal ballerino, ma arriva una proposta hot

ROMA - Il bacio davanti alle telecamere con il ballerino Vito Coppola, poi le dichiarazioni in cui afferma di voler sfruttare maggiormente il proprio tasso erotico. Dopo tutto ciò, Arisa non poteva che finire sotto i riflettori di giornali ed esperti di gossip, che hanno scandagliato la natura del suo rapporto con Coppola, suo partner di ballo nella trasmissione Rai “Ballando con le stelle”. Mentre l’ex di lui Valentina Sica ribadiva su Instagram di essere appunto ormai una ex («ci siamo lasciati a dicembre 2020, non c’è stato alcun tradimento»), lo stesso Coppola, intervistato da Novella 2000, “gelava” Arisa, affermando di sentirsi solo un suo grande amico.

«Siamo molto complici - ha dichiarato il ballerino -. Il ballo prevede intimità fisica, lei durante le prime prove era molto rigida. Poi si è sciolta. Da fuori questa complicità può essere equivocata, ma non c'è niente di più di un'amicizia solida». E poi ha aggiunto: «È come se ci conoscessimo da sempre Siamo molto simili. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma». Belle parole sì, ma da puro amico: le rose che Arisa nella sua intervista si augurava fiorissero sembrano già appassire.

In compenso la cantante può consolarsi con la proposta di Max Felicitas, attore porno che ha offerto ad Arisa di partecipare allo shooting di un calendario dai toni piccanti. «Oggi mi sono alzato e ho letto la tua dichiarazione - ha detto Max su Instagram rivolgendosi direttamente ad Arisa -, che prenderesti in considerazione l'idea di fare qualcosa sul soft porn. La mia proposta è quella di realizzare un calendario insieme, una cosa soft, elegante, un vedo-non vedo, in cui il ricavato va in beneficenza. Se ti va, ne possiamo parlare, mi metto a disposizione».