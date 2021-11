Ilona Staller: «Quella volta che scappai da Vasco Rossi»

ROMA - Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha compiuto 70 anni e per celebrarli ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi nella quale riporta alcuni aneddoti legati alla sua carriera di attrice a luci rosse. Tra questi ce n’è anche uno che ha per co-protagonista Vasco Rossi: la Staller ha infatti svelato di essere stata seguita nel bagno di un noto locale di Rimini dal rocker, ma di essere scappata lasciando Vasco con un pugno di mosche.

«Molti anni fa ero sul palco al Bandiera Gialla - ha dichiarato - e quella sera c’era un giovanissimo Vasco Rossi, che era stupendo e mi aveva seguito in bagno. E io, scema io, ero uscita da un’altra porta, scappata via. Perché, veramente non lo so». Una fuga di cui la Staller si è pentita, al punto da scusarsi ancora oggi con Vasco. «Mi dispiace tanto non averti baciato Vasco. Ora mi piacerebbe tanto farlo. O almeno scrivi una canzone per me», ha detto la Staller in una sorta di vero e proprio appello al rocker di Zocca.

Vedremo se il cantante l’accontenterà: già qualche anno fa, ne 2013, la Staller aveva indicato in Vasco il suo artista preferito e gli aveva chiesto di scriverle una canzone.