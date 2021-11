Bacio e siparietto col ballerino: amore in arrivo per Arisa?

ROMA - Grazie alla partecipazione come concorrente allo show Rai “Ballando con le stelle” Arisa sta coltivando la sua grande passione per il ballo. Ma a giudicare da quanto accaduto nell’ultima puntata, la cantante potrebbe portare a casa qualcosa in più della vittoria del programma.

Nel corso dello show, infatti, l’intesa tra Arisa e il ballerino che la accompagna, l’affascinante 29enne Vito Coppola, è sembrata andare oltre la pista da ballo.

E sabato scorso ha raggiunto vette mai misurate prima. Al termine della loro esibizione sulle note di "(I've Had) The time of my life”, brano portante del film “Dirty Dancing”, Coppola ha infatti preso tra le mani il viso di Arisa e l’ha baciata appassionatamente.

La cantante è rimasta sorpresa e ha poi spiegato che quel finale non era previsto nelle prove. «Non l'avevo programmato - ha detto Arisa -. Noi ci caliamo tantissimo nella parte. È stato emozionante, bellissimo».

La cantante ha poi confermato il rapporto speciale con Coppola. «Siamo entrati in una relazione molto intima. Non ho una relazione così intima con qualcuno senza effettivamente starci insieme. Mi sconvolge, ma mi fa anche piacere perché mi aiuterà in futuro ad avere relazioni del genere senza stare insieme alla gente», ha detto Arisa.

A quel punto è intervenuto anche il ballerino, stuzzicando Arisa con una provocazione a tinte decisamente più hard… «C'è stato un fuori programma - ha detto Coppola - Si è visto quello che ho fatto io, ma lei mi ha fatto altro prima…».

Imbarazzata, Arisa ha provato a spegnere l’atmosfera bollente: «Ma che ti ho fatto? Qui i doppi sensi si buttano via», ha replicato la cantante. E ora, ovviamente, tutti attendono di vedere cosa accadrà nella loro prossima esibizione…