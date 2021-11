Due mesi da sposati: la dolce dedica di Miriam Leone al marito

ROMA - Il 18 settembre scorso Miriam Leone sposava Paolo Carullo, suo compagno da tempo, con un matrimonio semi-segreto elogiato poi da molti per l’eleganza e la raffinatezza. Dietro lo stile, però, c’è anche tanta sostanza, ovvero una coppia innamoratissima, come dimostrato ieri dall’attrice siciliana. A due mesi dal fatidico sì, la Leone ha voluto sorprendere il marito con un post su Instagram che ha fatto impazzire i follower più romantici.

La bella Miriam ha pubblicato un’immagine del giorno delle nozze che la vede abbracciare il neo-marito: entrambi sono di spalle, eppure il sentimento di complicità tra i due emerge con forza. A corredo della foto la dedica di Miriam. “Due mesi fa sei diventato mio marito - scrive l’attrice -. Due mesi fa sono diventata tua moglie. Ogni giorno cerco di onorare e adorare questa promessa sull’altare delle cose belle che mi sono capitate nella vita e che mi voglio meritare. Non sei un impegno tu, sei una gioia”.

Più avanti la Leone spiega il motivo per il quale ha pubblicato il post: «Il mio lavoro mi porta lontano da casa per lunghi periodi, come anche oggi, così mi permetto di farti qualche piccola sorpresa che so che non ti aspetti, come questo post… il resto te l’ho scritto su WhatsApp».