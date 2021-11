Madame: è la fidanzata quella che bacia su Instagram?

Dopo la dichiarazione in tv circa l’abuso di ansiolitici negli ultimi anni, Madame torna a far parlare di sé e della sua vita privata, stavolta con risvolti decisamente più allegri e leggeri. La 19enne cantante ha infatti postato su Instagram una foto nella quale tiene in braccio e bacia un’altra ragazza: che si tratti della sua fidanzata?

Da quando è diventata un personaggio pubblico Madame non ha mai avuto difficoltà a definirsi bisessuale, affermando di sentirsi attratta da entrambi i sessi. «Sono attratta sia da uomini che da donne - disse a Repubblica qualche tempo fa -. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti».

Mai prima d’ora, però, la cantante aveva sentito il bisogno di rendere pubblica una sua relazione privata: l’immagine postata su Instagram sembra abbastanza ovvia, Madame abbraccia e bacia la misteriosa ragazza come farebbe qualcuna che è più di un’amica. Nessun indizio sull’identità della ragazza, ma chissà che Madame non la riveli presto, gettandosi alle spalle un altro pezzetto della sua riservatezza.